Kahramanmaraş’ta Roma dönemine ait 122 adet sikke yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği polis ekipleri, ihbar üzerine Gaziantep yolundaki uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.

Otobüse yapılan operasyonda, yolcu konumunda bulunan Y. Z. isimli bir kişi yakaladı.

Yakalanan Y. Z’nin yanında bulunan poşet içerisinde yapılan aramada çeşitli ebatlarda 122 adet sikke ve 3 adet halka yüzük ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi ürünlerin, müze müdürlüğü tarafından yapılan ön incelemede Roma ve Bizans dönemine ait gerçek sikkeler olduğu belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.