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Kahramanmaraş'ta sahipsiz atlar doğada yaşıyor

Kahramanmaraş’ta sahipleri tarafından serbest bırakılan atlar, doğal yaşam alanlarında sürü halinde yaşıyor.

Kahramanmaraş'ta sahipleri tarafından serbest bırakılan atlar, doğal yaşam alanlarında sürü halinde yaşıyor.


Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde bir tepede doğal alanlarında yaşayan at sürüsü kameralar tarafından görüntülendi. Kendi başlarına sürü halinde gezen atlar, ilginç görüntülere neden oldu. İnsandan kaçan at sürülerinin kendi imkanlarınca beslenerek yaşadığı görüldü.


Bölgeye gezme amaçlı gelen Gökmen Kanarya, “Bu atlar, zamanında köylüler tarafından kullanılan atlar. Belli bir yaşa geldikten sonra özgürleştirilmişler. Atlar doğal hayatlarına bırakılmışlar ve Kahramanmaraş bu yönüyle de çok güzel bir memleket” diye konuştu.

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