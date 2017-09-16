Kahramanmaraş’ta “sahte polis” operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen operasyonda telefon dolandırıcı iki kişi yakalandı. Şüphelilerin kendilerini sözde polis, komiser, savcı olarak tanıtarak, “Adınıza FETÖ terör örgütü hesap açmış, hesabınız terör örgütleri eline geçti, adınıza birden çok hat açılmış” gibi tehditlerle vatandaşlardan para talep ettiklerini ve ülke geleninde birçok vatandaşı dolandırdığı tespit edildi.

“Suriyeli esnafı da dolandırdılar”

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, telefonla dolandırılan Suriyeli esnafın PTT hesabına havale ettiği parayı son anda kurtardı. Suriyeli 21 yaşındaki Eyhem E.’yi arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişiler, Arapça konuşarak, “Biz polisiz. Adınıza telefon hattınız 2 kişide, iptal etmeniz gerekiyor. Bu yüzden karakola dilekçe vermeniz lazım. Yoksa çift hat kullanmaktan 8 yıl hapis yatacaksınız. Bundan kurtulmanız için size gönderdiğimiz PTT hesabına tüm paranızı yatırın” şeklinde irtibata geçti. Bunun üzerine Eymen E. 11 bin TL parasının olduğunu belirterek PTT üzerinden tüm parasını dolandırıcıların hesabına aktardı. Bir müddet sonra dolandırıldığını anlayan Suriyeli esnaf, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Suriyelinin PTT hesabına anında bloke koydu. Bloke konulan hesabı takibe alan polis ekipleri, Batman İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışarak Batman PTT şubesinde parayı çekmeye gelen 2 dolandırıcıyı suçüstü yakaladı.

Ülke genelinde 7 olay aydınlatıldı

Batman’dan Kahramanmaraş’a getirilen şüphelilerin hesaplarını inceleyen polis, Kahramanmaraş ’ta 11 bin TL, İzmir’den 15 bin TL, Trabzon’dan 25 bin TL, Ordu’dan 5 bin TL, Düzce’den 15 bin TL, Antalya’dan 10 bin TL, İstanbul’dan 3 bin TL olmak üzere ülke genelinde 84 bin TL dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edildi.

Mağdurlar gerçek polislere inanmadı

Sahte polisleri yakaladıkları yönünde mağdurlara bilgi vermek için telefon görüşmesi yapan gerçek polislere ise “Gerçek polis olduğunuza inanmıyoruz, siz dolandırıcısınız” şeklinde tepki gösterildi.

Gözaltında bulunan Ömer E. (25) ve Murat E. (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer E.’nin kolundaki ‘Suçlu kim’ dövmesi dikkat çekti.