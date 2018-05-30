Kahramanmaraş’ta sarı benekli semender bulundu

Onikişubat ilçesinde balık tutmak için bir dere kenarına giden Ali Yaralı, şiddetli yağışın ardından otluk alanda bir canlı gördü. Ali Yaralı, canlıyı sarı ve siyah renklerinden dolayı bukalemuna benzetti.

Gördüğü canlıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Yaralı, internet üzerinden yaptığı araştırmada ise hayvanın nesli tükenmekte olan sarı benekli “Türk Semenderi” olduğunu tespit etti.

Doğada gördüğü canlıyı beslemek istediğini ancak ne olduğunu bilemediğini söyleyen Yaralı, “Ben olta balıkçılığı ile vakit geçiriyorum. Bakir meralara gidip oralarda avlanmayı seviyorum. Zaman zamanda gittiğim bölgelerde farklı türlerde canlılar görüyorum. Bu gördüğüm canlının ne olduğuna anlam veremedim. Yapı itibariyle çok farklı ve renkleri çok güzeldi, yaşam alanından alıp beslemeyi düşündüm ancak bilmediğim bir hayvan olduğu için almadım. Bukalemuna benzettim, kısa bir zaman sevdikten sonra tekrar doğal yaşam alanına bıraktım. Döndüğümde internetten araştırma yaptım ve ülkemizde nesli tükenmekte olan Türkiye semenderi olduğunu öğrendim. Bu anlamda canlıyı doğal yaşamına bıraktığıma seviniyorum. Canlıyı gördüğüm alan çok sık bitki alanıyla kaplı, nem oranı yüksek bir dere kenarıydı” diye konuştu.