Kahramanmaraş’ta sel felaketinin izleri siliniyor

Kahramanmaraş’ta dün öğleden sonra etkili olan ve 3 kişinin ölümüne yol açan sel felaketinin izlerinin siilnmesine çalışılıyor

Kahramanmaraş’ta dün saat 16.00’da aniden etkili olan sağanak yağış, kent merkezindeki yollarda sele döndü, yüzlerce araçta maddi hasar oluştu.

Kent merkezi ve kırsal mahallelerde etkili olan yağış sonrası hasar tespit çalışmaları gece boyu devam etti. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde biriken çamur ve taşlar temizlenirken, kapanan yollar iş makineleri ile yeniden açıldı.

Şehirde Büyükşehir belediyesinin yanı sıra Onikişubat ve Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri gece boyunca temizlik yaptı.

Kahramanmaraş’taki ilgili kurumlar esnaf ve evleri tek tek dolaşarak yaşanan sel afetinde zarar tespit çalışması yapıyor.

Bayram öncesi satış yapmak için yeni ayakkabılar aldığını söyleyen esnaf Mustafa Keklik, “Bayram diye yeni mal aldık, ayakkabılarımızı satacaktık ancak sel birçok ayakkabımızı aldı götürdü. Yapacak bir şey yok yaralarımızı sarıyoruz” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ta yoğun sele maruz kalan esnaflardan Yakup Gençgil, “Allah’tan gelene bir şey yapamayız. Sel esnasında buradan geçen otomobilleri sel suları sürükledi. Yol tamamen kalktı kaldırımlar ve asfalta zarar geldi” diye konuştu.

Öte yandan, sel suları tarafından boğularak hayatını kaybeden Fatma Uşak (38), Mevlüt Uşak (10) ve Ali Osman Uşak (04) için bugün öğle namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.