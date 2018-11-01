Kahramanmaraş'ta "Senin de Bir Dikili Ağacın Olsun" kampanyası

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Elbistan Temsilciliği, Elbistan'ın orman varlığını arttırmak için Şardağı Ağaçlandırma Projesi'nin yapıldığı Settar'ın Çiftliği olarak bilinen mevkide 500 fidanı toprakla buluşturdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da, il genelinde ‘Senin de Bir Dikili Ağacın Olsun' kampanyası başlattıklarını söyledi.

Başkan Erkoç yaptığı açıklamada, “Tüm Elbistanlı hemşerilerimizi en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Elbistan, bizim şehrimizin gözbebeği olan bir ilçemiz. Medeniyetimizin önemli merkezlerinden bir tanesi. Bu dağların boş olması, Elbistan'ımızın güzelliğine yakışmıyordu. Biz, hep bunun kaygısındayız. Arkadaşlarımızla istişare ederek Şardağı ve bölgesini yeşilleştirerek daha güzel görüntüye hem de daha güzel bir hava kalitesine sahip olmasını istedik. Çünkü Elbistan'da bir hava kirliliği problemi var. Bölgedeki termik santraller ve katı yakıtlardan dolayı vatandaşlarımız hava kirliliğinden çok muzdarip oluyor. Hamdolsun hükümetimiz Elbistan'a doğalgaz getirdi. Hava kirliliği bu sayede bir nebze olsun çözüldü. Bu fidanlarla gelecekte de Elbistan'ımızın yaşam kalitesi yükselecek. Hava kalitesi daha da artacak" dedi.

Kahramanmaraş'ın Türkiye'de orman varlığı açısından önemli illerden bir tanesi olduğun belirten Başkan Erkoç, "Bu yaptığımız çalışmalarla beraber de orman varlığımız daha da artacak. Hayırlı uğurlu olsun. Kahramanmaraş'ımızın birçok yerinde bu çalışmamız var. ‘Senin de Bir Dikili Ağacın Olsun' kampanyasına 7'den 70'e herkesi bekliyoruz" diye konuştu.