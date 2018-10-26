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Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar

Kahramanmaraş’ta etkisini gösteren şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ta etkisini gösteren şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde şiddetini artıran rüzgar nedeniyle vatandaş, yolda yürümekte dahi güçlük çekti.


Yurtta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerde kendini gösterdi. Kent merkezinde ise, şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar kaldırımda yürümekte zorlanan vatandaşlar, soğuk havanın aniden bastırması nedeniyle zorlandıklarını söylediler.


Çocuklarıyla kaldırımda yürümekte zorlandığını söyleyen Fatma Başaran, “Çocuklarla yürümek zor oluyor havalar soğudu. Şehir dışındaki ailemle görüştüm onlarda beni uyardı” dedi.


Mikail Gökkaya isimli bir vatandaş ise “Ağaç yıkıldı Allah'tan kimsenin üzerine devrilmedi. Belediye ekipleri olaya hemen müdahale etti” dedi.

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