Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 22:01

Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 ölü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 ölü

22 Mayıs 2018 22:01


Edinilen bilgilere göre kavga, akşam saatlerinde Alembey Mahallesi’nde meydana geldi. Alembey Mahallesi’ndeki evinde ikamet eden kiracıları baba oğul M.S. ve A.S. ile Hacı Gök arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hacı Gök av tüfeğiyle vuruldu.


Silah seslerinin ardından komşuları jandarma ve sağlık ekiplerini ararken, olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hacı Gök’ün hayatını kaybederken, olayla ilgili olarak baba ve oğlu gözaltına alındı. Jandarma çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olayı duyarak eve akın eden Hacı Gök’ün yakınları sinir krizi geçirdi.


Gök’ün cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç