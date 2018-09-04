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04 Eylül 2018 00:06

Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 5 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 5 yaralı

04 Eylül 2018 00:06


Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup bir iş yeri önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olayın ardından Ali Rıza B. (24), Hacı İbrahim B. (33) ve Mustafa Y. (31), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 1 adet tüfekle yakalandı. Silahlı çatışma esnasında iki otomobile de mermi isabet ettiği belirtildi. Silahlı çatışmada yaralanan aynı gruptan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.


Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.




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