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07 Eylül 2018 17:32

Kahramanmaraş’ta silahlı kavga

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, alacak-verecek meselesinden çıkan ve 1 kişinin pompalı tüfekle yaralandığı kavga sonrasında yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş’ta silahlı kavga

07 Eylül 2018 17:32


Olay, Terminal Caddesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru R.A. ile akrabası olan C.B. isimli işletmeci arasında, alacak-verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda, C.B.’nin ardı ardına ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar, R.A.’nın vücuduna isabet etti. Yaralanan polis memuru R.A., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. C.B. ise, polis ekiplerince olayda kullandığı tüfekle birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Olay yeri güvenlik şeridi ile kapatılırken, çok sayıda polis ekibi geniş güvenlik önlemi aldı. Bir aracın da zarar gördüğü olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


Olay anı ve sonrası, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, izinli olduğu öğrenilen polis memuru R.A.’nın iş yerine girişi, hemen sonrasında omzunu tutarak ara sokağa kaçışı görülüyor. Zanlı C.B.’nin daha sonra tüfekle dışarı çıktığı ve polis tarafından gözaltına alınışı da kaydedilirken, silah seslerini duyan vatandaşlar da panikle eğilerek kaçışıyor.




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