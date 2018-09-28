Kahramanmaraş'ta sim sırma defilesi

Kahramanmaraş'ta 3. Uluslararası Tekstil Zirvesi kapsamında düzenlenen “Gelenekten Geleceğe” konulu Sim Sırma Defilesi'nde ünlü mankenler robotlarla podyuma çıktı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı iş birliği ile 3'üncü Uluslararası Tekstil Zirvesi sona erdi. Fuar kapsamında Osmanlı Saraylarına Kahramanmaraş'tan gönderilen ve Maraş işi olarak adlandırılan geleneksel Sim Sırma kumaşlar ile son teknoloji ile kentte üretilen kumaşların harmanlandığı gala gecesinde defile yapıldı.

Koreografını Asil Çağıl'ın gerçekleştirdiği Sim Sırma defilesinde Özge Ulusoy, Sema Şimşek, Açelya Kartal, Ola Zaremba, Jenya Krivenko modeller podyumda izleyenleri büyüledi.

“Tekstil sektörüne yeni bir soluk”

Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı, yeni teknolojiler ve robot şovları eşliğinde gerçekleşti. Neslişah Yılmaz'ın Barpus Resurrectıon-Diriliş, Özem Keskin'in Distopya ve Kemal Ertop'un Existence kreasyonları tanıtılırken, Türkiye'de ilk defa robotlar, Nazlı Ceylan tasarımları ile sahnede yer aldı.

“Fuarlar sayesinde dünya tekstil devleri Kahramanmaraş'ta”

Osmanlı saraylarına uzanan Maraş işi Sim Sırma'nın yenilenerek farklı boyut kazandığını söyleyen Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, “Pamuktan hazır giyime kadar, global tekstil sektörünün en stratejik merkezlerinden birisi olan Kahramanmaraş'ta, bu akşam galasını yaptığımız uluslararası tekstil zirvesi ve uluslararası Kahramanmaraş tekstil makineleri fuarımız, bu alanda dünya teknoloji devlerinin katılımına sahne oldu. Kahramanmaraş'ın sektördeki küresel marka gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş bundan sonra, üretim için sergilediği performansı, moda tasarımları, fuar ve sempozyum kültürüyle çok daha yükseğe çıkaracak ve dünya tekstil kenti olarak geleceğe koşmaya devam edecektir. Osmanlı saraylarına uzanan şöhreti ile şehrimizin adıyla anılan sim sırma ise artık yeni bir trendle yeni bir boyut kazanacaktır” dedi.

Düzenlenen defilenin ardından Sim Sırma işi ile hazırlanan Kahramanmaraş tablosu açık artırmayla satışa sunuldu. Kahramanmaraşlı bir iş adamı 50 bin lira ile tablonun sahibi olurken, gelirinin de Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağı öğrenildi.