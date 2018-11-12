İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta sokak turnuvaları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve iki gün süren tenis ve basketbol sokak turnuvası sona erdi.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Sokak Tenisi ve Sokak Basketbolu turnuvasına basketbolda 15 takım 60 sporcu, teniste ise 86 sporcu katıldı.


Dörder kişilik takımlar halinde oynanan basketbol müsabakaları ve bireysel olarak oynanan tenis maçlarının sonunda dereceye girenlere madalyaları ve hediyeleri takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.