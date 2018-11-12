Kahramanmaraş'ta sokak turnuvaları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Sokak Tenisi ve Sokak Basketbolu turnuvasına basketbolda 15 takım 60 sporcu, teniste ise 86 sporcu katıldı.

Dörder kişilik takımlar halinde oynanan basketbol müsabakaları ve bireysel olarak oynanan tenis maçlarının sonunda dereceye girenlere madalyaları ve hediyeleri takdim edildi.