Kahramanmaraş'ta taksiler denetlendi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Eyup Karataş, T plakalı 312 taksinin kanun ve yönetmelikte belirtilen kurallara uygunluğunun denetlendiğini belirtti.

Şehirde taksi kullanan vatandaşların can güvenliğinin önemli olduğunu söyleyen Karataş, “Yaptığımız denetimlerde Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan çalışma ruhsatlarının olup olmadığının kontrolünü, taksimetre cihazlarının aktifliğini, araçların iç ve dış temizliği, araçların konfor yönüyle denetimi, araç modeli ve diğer kurallarla ilgili de denetimlerimiz devam ediyor. Yönetmelikte belirtilen yaş sınırına uyulması, araçların temiz, güvenli ve bakımlı olması, koltuklarda emniyet kemeri bulunması, fiyat tarifelerinin görünür bir yerde asılı olması, yolcularımızın araca bindiğinde işletenlerin taksimetre cihazını ikaz edilmeden açması, araçta sigara içilmemesi ve tehlikeli şekilde araç kullanılmaması gerekiyor” dedi.