Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü esnasında, bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada, aracın muhtelif yerlerine gizlenmiş şekilde 58 adet sikke, 8 adet yüzük, 14 adet ok ucu, 1 adet haç kolye, 1 adet boğa heykeli, 117 adet muhtelif cins tarihi eser parçaları ele geçirildi. Ele geçirilen ve çeşitli dönemlere ait oldukları belirtilen tarihi eserlerle ilgili olarak F.S. ve Y.G. gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri devam eden şüphelilerin, adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başarılı çalışması sonucunda ele geçirilen toplam 199 parça tarihi eser, değer tespiti için Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.