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18 Ağustos 2018 19:33

Kahramanmaraş’ta tavuk kümesinden kaleşnikof çıktı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine polis ekipleri tarafından silah kaçakçılığına yönelik operasyonda tavuk kümesinde kaleşnikof ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ta tavuk kümesinden kaleşnikof çıktı

18 Ağustos 2018 19:33


Alınan bilgilere göre; Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Grup Amirliği ekipleri tarafından silah kaçakçılığına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Ali Rıza A.’nın evinde ve işyerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişekler yakalandı.


Polis ekipleri tarafından Ali Rıza A.’nın babası M.A’ya ait evin bahçesinde arama yapan polis, tavuk kümesine saklanmış bir kaleşnikof silah buldu.


Şüpheli Ali Rıza A.’nın başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçundan Türkoğlu Açık Cezaevinde olduğu öğrenildi.




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