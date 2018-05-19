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19 Mayıs 2018 19:13

Kahramanmaraş’ta tıra arkadan çarpan otomobil paramparça oldu

Kahramanmaraş’ta tomruk yüklü tıra otomobilin arkadan çarpması sonucu 3 kadın öldü, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta tıra arkadan çarpan otomobil paramparça oldu

19 Mayıs 2018 19:13


Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Beşoluk mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, 46 N 2143 plakalı otomobil Kayseri yolu 32. kilometresinde aynı yönde giden 27 BDF 20 plakalı tomruk yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3 kadın hayatını kaybederken, Serkan Tecirli (19) ile Muhammed Tanırlı (20) yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kimlikleri belirlenemeyen 3 kadın otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.


Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.




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