Kahramanmaraş’ta tıra arkadan çarpan otomobil paramparça oldu

Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Beşoluk mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, 46 N 2143 plakalı otomobil Kayseri yolu 32. kilometresinde aynı yönde giden 27 BDF 20 plakalı tomruk yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3 kadın hayatını kaybederken, Serkan Tecirli (19) ile Muhammed Tanırlı (20) yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kimlikleri belirlenemeyen 3 kadın otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.