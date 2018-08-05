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05 Ağustos 2018 15:51

Kahramanmaraş’ta Tolgadirliler Dulkadirliler Türkmen Toyu düzenlendi

Maraş Kültür Tarih Araştırma ve Geliştirme Derneği tarafından ‘Tolgadirliler Dulkadirliler Türkmen Toyu’ düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta Tolgadirliler Dulkadirliler Türkmen Toyu düzenlendi

05 Ağustos 2018 15:51


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesindeki (KSÜ) etkinliğe çevre illerden Yörük Türkmenleri ve kentte bulunan Yörükler katıldı. Mehter gösterisiyle başlayan etkinlikte, güreş, atıcılık, atlı binicilik, okçuluk gibi spor dallarında gösteriler yapıldı. Etkinliğe özellikle Çekya, Bosna Herkes, Makedonya, Gürcistan, Tunus ve Özbekistan gibi ülkelerden gelerek Türkiye’de gönüllü eğitim veren öğrenciler de katıldı. Öğrenciler, davul zurna eşliğinde halay çekerek gönüllerince eğlendi. Çekya’dan gelerek Türkiye’de öğrencilere gönüllü eğitim verdiğini söyleyen Pavel Vtek, “Türkiye’deki öğrencilere İngilizce öğretiyorum, bu etkinlik çok güzel” dedi.


Gösteriler öncesi katılımcılara hitap eden Maksat-Der Başkanı Ali Gemci, “Türkmenler 752 yılında ilk defa Anadolu’ya geldiklerinde Maraş’a yerleştirildi. Çünkü buralar avasım bölgeleriydi. Ve bugün burada çok önemli bir toy düzenleyerek gelenek ve göreneklerimizi hatırlamaya, yaşatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.


Dulkadiroğlu Beyliği ve yörede bulunan tarihi eserlerin tanıtımına katkı sunmaya devam edeceklerini söyleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise, “Dulkadiroğulları, Kahramanmaraşımızda çok büyük medeniyet izleri bırakan bir beylikti. Ve bizim Dulkadiroğlu ilçemizdeki tarihi eserlerimize baktığımızda bunların tamamının beylik döneminden kaldığını görmektesiniz. Bizler de bu eserlerimizi yenileyerek ve gün yüzüne yeniden çıkararak Dulkadiroğlu’nun tanıtımı adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.


Etkinliklerde katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.




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