Kahramanmaraş’ta Trafik Haftası etkinlikleri

Kahramanmaraş Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, trafik kazalarında her yıl binlerce insanın hayatını kaybettiğini yada yaralandığını belirterek, "Ülkemizde ise kazalarda her yıl 7 binden fazla insanımız canını kaybetmekte, 300 binden fazla kişi yaralanmaktadır. Kazalar nedeniyle ekonomik kaybımız yaklaşık 38 milyar TL’yi bulmaktadır. Yine bu trafik kazalarından en çok etkilenen yaş grubumuz ise 25-45 yaş aralığıdır. Anlaşıldığı üzere trafik kazaları büyük maddi ve manevi kayıplara neden olmaktadır. Oysaki trafik kazaları çoğunlukla önlenebilir bir yapıya sahiptir. Trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının önlenmesi adına kolluk kuvvetlerimiz ile zabıta büyük gayretler sarf etse de bilinmelidir ki sadece polisiye tedbirlerle trafik kazalarının önüne geçilmesi mümkün değildir. Bu konuda trafikte sürücü yaya ve yolcu olarak bulunan yol kullanıcılarına büyük görev düşmektedir. Trafik kurallarına uymayı sadece polisiye tedbirlerden veya ceza-i yaptırımlardan kaçınmak için değil, kendi güvenlikleri adına istemelidir. Diğer yandan trafik ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmeleri ayrıca önem arz etmektedir” diye konuştu.

Daha sonra, vali yardımcısı Bayram Öz ve beraberindekiler, trafik stantlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Etkinlikte, İl Jandarma Komutanlığı, Şoförler ve Otomobilciler Odası, İl Sağlık Müdürlüğü ile Onikişubat ve Dukadiroğlu belediyeleri de stant açtı.