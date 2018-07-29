Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Türkoğlu ilçesi Akçalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emel Kara’nın kullandığı 46 ATP 53 plakalı otomobil, Nurdağı-Kahramanmaraş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar attı. Otomobil sürücüsü Emel Kara kaza yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan yolculardan N.K. (21) ve B.K. (18) yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.