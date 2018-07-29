Diğer
Kategoriler
29 Temmuz 2018 14:20

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

29 Temmuz 2018 14:20


Kaza, Türkoğlu ilçesi Akçalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emel Kara’nın kullandığı 46 ATP 53 plakalı otomobil, Nurdağı-Kahramanmaraş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar attı. Otomobil sürücüsü Emel Kara kaza yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan yolculardan N.K. (21) ve B.K. (18) yaralandı.


Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.


Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç