Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta bir otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu 38. kilometresi Akçakoyunlu Mahallesi meydana geldi. Fatih Kılıç yönetimindeki 23 EÜ 962 plakalı otomobil ile Gaziantep'e seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpması sonucu takla attı.

Kazada sürücüsü ile birlikte Yusuf Sevgi, Kevser Sevgi, Ali Yonca, Mine Yonca, Nilay Yonca ile Cuma Kılıç yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Yusuf Kılıç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.