Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Onikişubat ilçesi Çukurhisar Mahallesi kısık mevkiinde meydana geldi. Cuma isimli sürücünün kullandığı traktör, Çukurhisar Mahallesi'nden Elbistan'a seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.
Kazada traktör kullanılamaz hale gelirken sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Traktör kazasında yaralanan sürücü en yakın hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.