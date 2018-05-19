Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş-Göksun karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Beşoluk mevkiinde sürücüsünün ismi bilinmeyen 46 N 2413 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi bilinmeyen tomruk yüklü 27 BDF 20 plakalı kamyona arkadan çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ikiye bölünen otomobilde bulunan 3 kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde ağır yaralanan 2 kişi de ambulansla Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.