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24 Temmuz 2018 20:50

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 3’ü ağır 12 yaralı

Kahramanmaraş’ta servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3’ü ağır 12 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 3’ü ağır 12 yaralı

24 Temmuz 2018 20:50


Kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 2’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden kent merkezine doğru ilerleyen servis minibüsü, Arsan Kavşağı’na geldiği anda aniden önüne bir otomobil çıktı. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 46 S 1449 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önüne gelen 11 DY 329 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi. Çarpmanın etkisiyle araçlar yolun karşısına uçtu. Kazada elektrik direği ve ağaç devrildi, minibüste ve otomobilde bulunan 12 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğerlerinin ayakta tedavi gördükleri öğrenildi.


Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılırken bir süre trafiğe kapanan yol temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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