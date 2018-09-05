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05 Eylül 2018 22:43

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4 yaralı

05 Eylül 2018 22:43


Kaza, eski Kahramanmaraş-Gaziantep yolunda meydana geldi. Mehmet Ceri’nin kullandığı 50 FS 473 plakalı kamyon direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan refüje çarparak durabildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kamyonda bulunan Bekir Ceri, Gökhan Özcan ve Seyfullah Özkaya ile kamyon da sıkışan şoför Mehmet Ceri’yi kurtardı.


Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarını iyi olduğu öğrenildi.




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