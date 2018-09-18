Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Afşin ilçesi çevre yolu itfaiye kavşağında meydana gelen kazada 46 AAD 897 plakalı araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle takla attı. Araçta bulunan ve yola fırlayan Burak Terzi, Ali Vahdettin Fakıoğlu, Cuma Demir ve Ahmet Demir ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tamamı durumlarının ağır olması nedeniyle Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesine sevk edildi.