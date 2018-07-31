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31 Temmuz 2018 10:06

Kahramanmaraş’ta turşuluk biber üretimine başlandı

Kahramanmaraş’ta üretimine başlanılan turşuluk biberlerin, İran ve Irak’a ihracatı yapılacak.

Kahramanmaraş’ta turşuluk biber üretimine başlandı

31 Temmuz 2018 10:06


Kahramanmaraş’ın meşhur biberi dünya pazarındaki yerini alıyor. Çiftçiler farklı türde ürettikleri biberleri müşterilerinin beğenisine sunmaya devam ederken, kentte üretilen biberler Ortadoğu, Avrupa ve Asya ülkelerine ihraç ediliyor. Kendine has aroması ile yemeklerin vazgeçilmezi Maraş biberi, şimdi de turşuluk için üretiliyor.


İlk defa tarım sektörüne giren ve 3 farklı türde Maraş biberi üretimi yapan Kazım Yazıcıoğlu, hasat sonunda 400 ton biber elde edeceklerini söyledi.


Maraş biberi için özellikle, İran ve Irak ülkelerinden talepler olduğunu söyleyen Yazıcıoğlu, “Biz burada hem turşuluk, hem yemeklik, hem de salçalık biber üretimi yapıyoruz. Önce salçalık biberlerimizin hasadını yapacağız. Turşuluk biberlerimiz içinde imalatımızı Kahramanmaraş’ta ilk defa başlatmış durumdayız. Biberlerimizi özellikle yurt dışında İran ve Irak ülkelerine başlatacağız. Tarım sektöründe yeni olduğumuz için 400 ton olarak üretim yapmayı planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu rakamı 10 katına çıkarmayı düşünüyoruz. Biber taleplerimiz çok ama bu yıl az bir arazide ekimimizi yaptık ürün var, önemli bir sorunumuz yok” diye konuştu.




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