Kahramanmaraş'ta uluslararası güreş festivali tamamlandı

'si düzenlenecek olan Geleneksel Altın Kemerli Uluslararası Güreş Festivali tamamlandı.

Batıpark Güreş Sahası'nda yapılan festivalde miniklerde 14, büyüklerde ise 8 olmak üzere toplamda 22 sıklette sporcu yarıştı.

Ata sporu güreşin gelecek kuşaklara aktarılması adına spora ve sporcuya önem veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen güreş festivaline Rusya, İran, Dağıstan, Azerbaycan, Çeçenistan, Gürcistan ve Bulgaristan olmak üzere toplamda 8 ülkeden 600'den fazla sporcu katıldı.

Yapılan müsabakaların sonunda Ankara Aski Spor'dan Fatih Kambur Altın Kemer'in sahibi olurken, 2. Hüseyin Civelek, 3. Ömer Yavuz oldu.

Güreşlerin açılış seremonisinde konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş'ın ‘Güneyin Kırkpınarı' olarak adlandırıldığına dikkat çekerek, Kahramanmaraş'ın güreşte önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Başkan Erkoç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı güreşçilerinin son zamanlarda gerek Avrupa'da gerekse dünya genelinde başarılara imza attıklarına ve sürekli milli takım kadrosunda yer aldıklarına dikkat çekerek bundan gurur duyduklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İman Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç başta olmak üzere güreş sever vatandaşların katıldığı güreşlerde dondurma şovu yapıldı.

Yapılan müsabakaların sonunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı da takım halinde şampiyon oldu.

Festival dereye giren sporculara ödüllerin verilmesiyle sona erdi.