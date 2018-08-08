Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik operasyonunda uyuşturucu satıcısını takibe aldı.

Polis ekipleri, satıcı konumunda bulunan Mehmet M. üzerinde ve ikametinde yapılan aramada toplamda 21 adet captagon hap ele geçirildi.

Mehmet M.’nin bir şahsa 10 adet captagon hap satışı yaptığı da tespit edildi. Şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.