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13 Temmuz 2018 14:15

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Kahramanmaraş’ta sabahın erken saatlerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

13 Temmuz 2018 14:15


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik sabah saatlerinde şafak operasyonu yaptı.


Polis ekipleri, uzun süredir aralıklı olarak devam eden takip sonucu çeşitli adreslerde arama yaptı. Yapılan aramada, 1 kilo 62 gram esrar maddesi, 92 adet ecstasy hap, 1 adet captagon hap, 31 kök kenevir bitkisi, 2 paket bonzai maddesi, 2 paket esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan 15 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.




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