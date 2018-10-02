Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kahramanmaraş'ta bir evde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, Onikişubat ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde takibe alınan bir eve operasyon yaptı.

Uyuşturucu satıcısı Niyazi Y.'nin ikamet adresinde yapılan aramada, 40 gram bonzai, 0.32 gram metamfetamin maddesi ve 7 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Bir başka uyuşturucu satıcısı Osman Gazi T.'nin üzerinden ise 1.68 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Niyazi Y. ve Osman Gazi T., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Niyazi Y.'nin uyuşturucu sattığı bir kişinin üzerinden de 2 paket 0.77 gram bonzai, bir diğer kullanıcıdan ise 2 paket 1.4 gram bonzai maddesi ele geçirildi.