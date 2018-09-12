Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ‘Türkiye Narkotik Ağırlıklı Huzur Uygulaması' kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafik uygulaması yapıldı.

Yapılan uygulamalardaki 2 farklı olayda, 5 gram bonzai, 5 gram eroin ile 2 gram metamfetamin maddeleri ele geçirildi.

Olaylarla ilgili B.G., D.E. ve M.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı.