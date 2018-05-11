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11 Mayıs 2018 14:05

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

11 Mayıs 2018 14:05


Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçe merkezinde ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada M.B. isimli şahsın, F.Ş. isimli kişiye uyuşturucu sattığını tespit etti. Her iki kişi de yakalandıktan sonra F.Ş.’nin üzerinde yapılan aramada 0,43 gram ’ateş-buz’ olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. F.Ş.’nin verdiği ifade doğrultusunda M.B.’nin ikametine operasyon düzenlendi. Evde bulunan B.K. ve N.G. isimli şahısları gözaltına aldıktan sonra arama yapan ekipler, 0,45 gram ateş-buz, 2,73 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 1 adet mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 140 TL para ele geçirdi. Şüphelilerden M.B. gözaltına alındı. F.Ş., B.K. ve N.G. isimli şahıslara da uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan adli işlem yapıldı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.




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