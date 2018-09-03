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03 Eylül 2018 12:04

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

03 Eylül 2018 12:04


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada 4 sokak satıcısını uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı.


Yakalanan 3 kullanıcı üzerinden 1 paket 4,41 gram esrar, satıcısı üzerinde ve evlerinde de satışa hazır 1 paket 0,83 gram esrar, satışa hazır 55 paket 6,10 gram metamfetamin ve 66 adet captagon sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.


Gözaltına alınan Kadir Ö., Şükrü B., Mikail G. ve Fatih N. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.




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