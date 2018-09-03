Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada 4 sokak satıcısını uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı.

Yakalanan 3 kullanıcı üzerinden 1 paket 4,41 gram esrar, satıcısı üzerinde ve evlerinde de satışa hazır 1 paket 0,83 gram esrar, satışa hazır 55 paket 6,10 gram metamfetamin ve 66 adet captagon sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Kadir Ö., Şükrü B., Mikail G. ve Fatih N. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.