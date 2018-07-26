Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara ve sokak satıcılarına yönelik iki ayrı operasyon yapıldı. Operasyonlarda Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi Kışla Caddesi’nde bir ikamette yapılan aramada 56 paket halinde 240 gram esrar maddesi ele geçirildi. Aynı gün Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu kent girişinde ihbar üzerine bir otomobil durduruldu. Arama yapılan otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 3 ayrı poşet içerisinde toplam 5 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan Birecik nüfusuna kayıtlı M.K. (30) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli M.K., sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.