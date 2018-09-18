Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 928 adet Captagon hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezine giriş yaparken şüpheli bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan D.H.'nin üst aramasında 28 adet, araçta ise 900 adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliye uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen D.H. tutuklandı.