Kahramanmaraş’ta yangın

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Kartalkaya Barajı kıyısında bulunan mera vasfındaki arazide vatandaşların çöplerini yakmak isterken alevlerin rüzgarın etkisiyle daha önceden biçilmiş olan buğday tarlasına sıçraması sonucu yangın çıktı.

Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alabildi. Yangında buğday tarlalarının yanı sıra çok sayıda ağaç zarar gördü.