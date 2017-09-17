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17 Eylül 2017 15:03

Kahramanmaraş’ta yangın paniği

Kahramanmaraş (İHA) – Kahramanmaraş’ta iki katlı ahşap bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş’ta yangın paniği

17 Eylül 2017 15:03


Yangın, Onikişubat ulçesi Dumlupınar Mahallesi’nde Suriye uyruklu vatandaşların kaldığı bir evde çıktı. Yangın, kısa sürede bitişik evlere sıçraması sonucu büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ve polis ekipleri, ilk etapta evlerde yaşayanları tahliye etti. Çok sayıda itfaiye aracının sevk edildiği olay yerinde, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


Yangının çevredeki evlere sıçraması nedeniyle Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünde yer alan TOMA’lar olay yerine sevk edildi.


Yangında şuana kadar ölen yada yaralanan olmaz iken, söndürme çalışmaları devam ediyor.




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