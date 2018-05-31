Kahramanmaraş’ta yaşlı kadın boğazı kesilerek öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil Mahallesi 67012 Sokak üzerinde yalnız yaşayan Hanife Akdişli’den (80) bir süre haber alamayan oğlu Ömer Akdişli annesini kontrol etmek için eve geldi. Annesini kanlar içinde bulunan Hanife Akdişli’nin yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hanife Akdişli’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, boğazı kesilerek öldürülen Hanife Akdişli’nin cinayet şüphelisi belirlemek için inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan çalışmalarının ardından Hanife Akdişli’nin cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi morguna kaldırıldı. Hanife Akdişli’nin ölüm haberini alan yakınları ise, olay yerinde sinir krizleri geçirdi.