Kahramanmaraş’ta yaz spor okulları açıldı

Büyükşehir belediyesi tarafından 15. kez düzenlenen yaz spor okullarında futbol, basketbol ve güreşin yanı sıra birçok spor dalı bulunuyor.

Özellikle yaz tatilinde öğrencileri spora alıştırmak adına düzenlenen yaz spor okullarının açılışı 12 Şubat Stadyumu’nda düzenlenen törenle başladı.

Burada katılımcılara konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, öğrencilerin ikinci velisinin de belediye olacağını söyledi.

Açılan spor kulüpleri ve yaz spor okulları sayesinde Kahramanmaraş’ın spor alanında başarılı lisanslı sporcuların yetiştirileceğini söyleyen Başkan Erkoç, “Çocuklarımızın neşesini paylaşmak çok mutlu bir an. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Çocuklarımız sadece anne babalarının geleceği değil. Bu şehrin, bu aziz milletin ve bu Türkiye’nin geleceği çocuklarımız. Çocuklarımızın en sağlıklı, en donanımlı yetişmesi bizim için çok önemli. Göreve gelmeden önce, seçim döneminde çocuklarımızın ikinci velisi olacağız demiştik. Bunun içinde ne gerekiyorsa yapacağımızı söylemiştik. Allah’a hamdolsun 4 yıldır bunun gereğini yerine getirdik. Çocuklarımız için Anadolu ve imam hatip okulları yaptık. Belediyemizin boş binalarını okul olarak milli eğitime tahsis ettik. Basketbol, halı saha, kütüphane ve birçok kültürel çalışmalar yaptı. Mahallelerde spor kulüpleri kurdurduk. Geleceğimiz için güçlü nesiller için sağlam bedenler için sporu alışkanlık haline getirmemiz lazım. Özellikle, modern hayat ile teknolojinin gelişmesi neticesinde çocuklarımızı hantallaşmaktadır. Birçok mahallelerimizde spor alanları açtık. İnşallah Kahramanmaraş’ımızda lisanslı spor sayımızı Avrupa normlarının üzerine çıkarmalıyız. Bu çocuklarımızın devamlı spor yapmalarını sağlayacağız. İstiyoruz ki Kahramanmaraş’ta asgari ücretle çalışan insanların çocukları doktor olsun iyi bir yerlere gelsin. O çocuklar milli gelirden gelen dağılımdan faydalansın. Bu çocuklarımızın spor yapmalarını takip edelim onaylayalım. İnşallah bu spor alanlarından birçok olimpiyat oyuncularını çıkmasını bekliyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracaklar” diye konuştu