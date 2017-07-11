Kahramanmaraş’ta yaz spor okulu açıldı

’sü düzenlenen törenle açıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü tarafından tüm ilçelerde açılan yaz spor okullarına bu yıl 9 bin 52 öğrenci kayıt yaptırdı.

Kayıtların online olarak bilgisayar ortamından yapıldığı kayıtlara göre 14 dalda ilk sırayı 3 bin 507 başvuru ile yüzme sporu alırken, ikinci sırayı 2 bin 381 başvuru ile futbol aldı.

Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nda gerçekleştirilen açılış törenleri bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Açılış töreninde konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, gençlerin spor alışkanlıkları kazanmaları konusunda gayret ettiklerini ifade ederek bu konuda gerek altyapı gerekse tesis anlamında yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

Başkan Erkoç yaptığı konuşmada, “Hemen her fırsatta söylüyorum. Biz zengin yer altı kaynakları, madenleri ve petrolü olan bir ülke değiliz. Biz sosyal sermayesi beşeri yani insan gücü olan bir ülkeyiz. Bu sermayemizi en iyi şekilde yetiştirme gayreti içindeyiz. Bunun için gençlerimizi ve çocuklarımızı sağlıklı birer birey olarak yetişmelerini sağlamalıyız. Bu anlamda gençlerimizin spor yapabilmeleri, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve sporla iç içe olabilmeleri için spor yatırımlarımız devam ediyor. Mahallelerimizde spor salonlarının yanı sıra çim halı sahalar, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortları kuruyor ve gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Ülkemizin geleceği hemen şurada yanı başımızda duran çocuklarımız onları ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğimiz o kadar güçlü olacak. Onun için spora çok önem veriyoruz. Daha dinamik ve takım ruhunda yetişmiş nesiller için spora önem veriyoruz” dedi.

Teknoloji çağının yaşandığı günümüzde çocukların spordan uzak kaldığına dikkat çeken Başkan Erkoç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çocuklarımız günlerinin çoğunu bilgisayar başında oyun oynayarak geçirmekte ve bundan dolayı da hantallaşmaktalar. Bunun sonucunda da çeşitli hastalıklar baş göstermekte. Onların hayatlarına bir hareket getirelim ve beden eğitimini de bir alışkanlık haline getirelim kaygısı ile yaz spor okullarımızı açıyoruz. Çocuklarımızı daha güvenli ortamlarda spor yapabilmeleri adına Gençlik ve Spor iL müdürlüğü ile diğer belediyelerimiz ile ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Bu konuda da çok titiz çalışmalar yürüterek sizin çocuklarınızı kendi çocuklarımız gibi görerek onların en iyi şekilde spor yapma ve beden eğitimi alma gayreti içindeyiz. Antrenör arkadaşlarımız hepsi konusunda uzman kişiler olup, spor yaptırmanın yanı sıra çocuklarımıza bir güzel davranışlar da kazandırmaktalar. Böylelikle de bu yaz spor okullarımıza gelen çocuklarımızdan gelecekte profesyonel sporcu olmak için temelleri atılmış olacak. Burada atılan temellerin sonunda belki de çocuklarımızın içinden dünyaca ünlü sporcular çıkmış olacak ve dünyanın dört bir yanında İstiklal Marşımızı okutacaklar.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde güçlü bir gelecek inşa etmek için gayret sarf ettiklerine vurgu yapan Başkan Erkoç, bunu sağlamanın yolunun da güçlü yetişmiş nesillerden geçtiğini söyledi.