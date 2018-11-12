Kahramanmaraş'ta "Yeniden Dirilişe Bir Tutkum Var" söyleşisi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliği ile ‘Yeniden Dirilişe Bir Tutkum Var' adlı söyleşi düzenlendi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Stratejist Abdullah Çiftçi ve Araştırmacı Yazar Abdurrahman Uzun konuşmacı olarak katıldı.

TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu'nun açış konuşmasının ardından Dijital Dünya'nın geldiği nokta ve beraberinde getirdikleri konusunda bir konuşma yapan Stratejist Abdullah Çiftçi, dünya üzerinde yaşanan gelişmeleri aktardı.

Araştırmacı Yazar Abdurahman Uzun ise dijital dünya ile birlikte yaşanan son gelişmeleri, dünya üzerinde yazılan senaryoları ve oynanan oyunları dile getirerek, gençliğin her zaman uyanık ve dimdik ayakta durması gerektiğini ifade etti.

Programın sonunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç her iki konuşmacıya da birer buket çiçek takdim ederek, “Gerçekten güzel bir program oldu. Her iki konuşmacımıza da yürekten çok teşekkür ediyorum bizleri aydınlattıkları için” dedi.