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Kahramanmaraş'ta yıldırım düştü: 1 ölü

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde üzerine yıldırım düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde üzerine yıldırım düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tanır Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmurda evinin önündeki saman balyalarının üzerini kapatmak isteyen 19 yaşındaki gencin üzerine yıldırım düştü. Ağır yaralanan Tahir Binboğa, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle Kahramanmaraş'a sevk edilen Binboğa, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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