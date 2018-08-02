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02 Ağustos 2018 14:34

Kahramanmaraş’taki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Kahramanmaraş’ta yolcu minibüsünün tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’taki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

02 Ağustos 2018 14:34


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a gitmekte olan Sadettin T. yönetimindeki 46 K 0311 plakalı yolcu minibüsü, Erdoğan B.’nin kullandığı 46 HD 316 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada Ayşegül Şahin (35) hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen 30 yaşındaki bir başka kadın da hastanede hayatını kaybetti.


Kazada yaralanan Nurcan B. (14), Sıdıka B. (39), Sevgi B. (6), Sadettin Ö. (22), Ömer Y. İ (33), Cuma K. (19) Ece D. (28), Ayşe K. (22), Asiye A. (25), Ferdane D. (36), Zeynep D. (6) kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, 11 yaşındaki bir kız çocuğunun da yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Minibüs ve tır sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.


Sürücülerin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.




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