Kahramanmaraş’tan 10 şirket en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği ve sektör için en değerli verileri oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2017” araştırmasının sonuçları açıklandı.

İSO 500’ün illere göre dağılımında ise Kahramanmaraş’tan 10 şirket listede yer aldı. Şirketlerin toplam cirosu ise 6,1 milyar liraya ulaştı.

KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş’ın 19 milyar liralık ticaret hacmi ile Türkiye’nin en önemli sanayi şehirleri arasında yer aldığını belirterek, “Ekonomik kalkınma ve zenginleşmeyi sağlayarak sürdürülebilir hale getirmenin tek yolu ileri teknoloji ve yüksek katma değerli üretimdir. Yüksek katma değerli üretimi de büyük şirketlerimizi artırarak sağlayabiliriz” dedi.

Büyük şirketlerin güçlenmesiyle birlikte istihdam ve ihracatta Kahramanmaraş’ın gelişme kaydettiğine dikkat çeken Zabun, “Bugün, Türkiye’nin gücüne güç katan şirketlerimiz, yaptıkları yatırımlarla, oluşturdukları istihdamla mukaddes bir görev icra ediyorlar. Üretim ve ticarette başarı hikayeleri ile girişimciliğin gelişmesine önderlik ediyorlar. Bu başarıların mutlaka devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Kahramanmaraş çok yatırımcı bir kent. Devam eden özel sektör yatırımları ile ISO 500’deki şirketlerimiz artacaktır. Listeye girme başarısını gösteren ve Kahramanmaraş’ı gururlandıran şirketimize tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın bugün Türk iş dünyasının en seçkin, en güçlü temsilcileri arasında yer aldığına değinen Zabun, şunları kaydetti:

“İmalat ve hizmet sektörleriyle, meslek komiteleriyle, meclisi ve yönetimiyle, hepimizin büyük emekleriyle bugün Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, kent ekonomisinin büyümesi, küresel rekabette, yatırım ve ticarette, daha güçlü bir yapıya kavuşması için 10 bin üyesine eşit ve kaliteli hizmet anlayışıyla yoluna devam ediyor.”