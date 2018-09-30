Kahramanmaraş'tan Amerika'ya çözgü boya makinesi ihracatı

Kahramanmaraş'ta üretilen çözgü boyama makinesi Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç ediliyor.

Kahramanmaraş'ta bir firma tarafından üretilen ve kumaşların boyanmasında kullanılan ve tamamen Türk mühendislerce geliştirilen tekstil makinesi Amerika, Mısır ve Özbekistan'a gönderiliyor.

Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı'nda stant açan firma yetkilisi Cem Kesim, “Tekstil sektörü için makineler üretiyoruz. Üretimimizin yüzde 90'ını ihraç ediyoruz. Bu makine çözgü boya makinesidir. Bütün projesi, üretimi ve şu anda Türkiye'de çalışan yerli mühendisler tarafından üretilip geliştirildi. Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) süresi yaklaşık 1 yıl sürdü. 2 yıldır bir fabrikada faal durumda çalışıyor" dedi.

Üretilen 3 makinenin de satışı gerçekleştirildiğini belirten Kesim, "Ürettiğimiz makinelerden biri Özbekistan'a gitti, diğeri ABD'ye ve diğer üretimi tamamlanmakta olan makine ise Mısır'a gidecek” diye konuştu.