Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 11:09

Kahramanmaraş’tan Avrupa’ya kurban bıçağı

Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı yaklaşırken Bıçakçılar Çarşısı’nda hareketlilik başladı.

Kahramanmaraş’tan Avrupa’ya kurban bıçağı

26 Temmuz 2018 11:09

Dövme bıçak yapan Mehmet Çokparlamış, Avrupa ülkelerine de kurban bıçağı gönderdiğini söyledi.


Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ndeki tarihi Bıçakçılar Çarşısı’nda Kurban Bayramı mesaisi başladı.


150 liraya kadar fiyatla satılan kurban bıçakları ustaların maharetli ellerinde şekillenerek kullanıma hazır hale geliyor.


Bıçakçılar Çarşısı esnafından 58 yaşındaki Mehmet Çokparlamış, çocukluğundan bugüne bıçak yaptığını söyledi. Bu işi babasından öğrendiğini belirten Çokparlamış, "Bizim bıçaklarımız biraz pahalı, çünkü bıçaklarımızı elimizle döverek yapıyoruz ve kaliteli oluyor. Çekiç yemeyen bıçak kesinlikle iyi kesmez. Kahramanmaraş’ta dövme bıçağı ise sadece ben yapıyorum. Biz İsviçre ve Almanya’ya bıçak ihracatı yapıyoruz. Bizim orada esnaflarımız var Avrupa’da yılda 70 adet döner bıçağı ve kurban bıçağı gönderiyoruz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç