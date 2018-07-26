Kahramanmaraş’tan Avrupa’ya kurban bıçağı

Dövme bıçak yapan Mehmet Çokparlamış, Avrupa ülkelerine de kurban bıçağı gönderdiğini söyledi.

Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ndeki tarihi Bıçakçılar Çarşısı’nda Kurban Bayramı mesaisi başladı.

150 liraya kadar fiyatla satılan kurban bıçakları ustaların maharetli ellerinde şekillenerek kullanıma hazır hale geliyor.

Bıçakçılar Çarşısı esnafından 58 yaşındaki Mehmet Çokparlamış, çocukluğundan bugüne bıçak yaptığını söyledi. Bu işi babasından öğrendiğini belirten Çokparlamış, "Bizim bıçaklarımız biraz pahalı, çünkü bıçaklarımızı elimizle döverek yapıyoruz ve kaliteli oluyor. Çekiç yemeyen bıçak kesinlikle iyi kesmez. Kahramanmaraş’ta dövme bıçağı ise sadece ben yapıyorum. Biz İsviçre ve Almanya’ya bıçak ihracatı yapıyoruz. Bizim orada esnaflarımız var Avrupa’da yılda 70 adet döner bıçağı ve kurban bıçağı gönderiyoruz" diye konuştu.