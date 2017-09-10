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10 Eylül 2017 17:40

Kahramanmaraş’tan Samsun’da dondurma şov

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan 1.

Kahramanmaraş’tan Samsun’da dondurma şov

10 Eylül 2017 17:40

Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali kapsamında yurt gezisine Trabzon’dan start veren Dondurma Tanıtım Tırı’nın ikinci durağı Samsun oldu.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü’nce organize edilen etkinlikte, Cumhuriyet Meydanını dolduran Samsunlular Dondurma Tırı’ndan dağıtılan Maraş Dondurması için uzun kuyruklar oluşturdu.


Maraş Dondurmasını keyifle yiyen Samsunlular Cumhuriyet Meydanı’nda halayla çekerek kolbastı oynayarak gönüllerince eğlendiler.


Samsun’dan İstanbul’a hareket eden Dondurma Tanıtım Tırı, 11-12 Eylül 2017 arasında İstanbullular ile buluşacak.


Dondurma Tırı’nın gezi programı şöyle: 13 Eylül Bursa, 14 Eylül İzmir, 16 Eylül Ankara, 17 Eylül Konya, 18 Eylül Antalya, 19 Eylül Mersin, 20 Eylül Hatay ve 21 Eylül Gaziantep.




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