Kale Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi açıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yapımı tamamlanan Kale Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi törenle açıldı. 15 Temmuz Şehitleri Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok adına yaptırılan okulun açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kahramanları da hainleri de unutmadıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yapımı tamamlanan Kale Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi törenle açıldı. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve milletvekillerinin katıldığı açılış saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AK Parti'li Mahir Ünal, törende yaptığı konuşmada, bin yıldan beri bu topraklarda kahramanları da hainleri de unutmadıklarını ifade ederek, “Şimdi bizim çocuklarımızın bunları unutma gibi bir riski var. Çünkü bizim çocuklarımızın doğduğu dünya, bizim yaşadığımız dünya değil. Bizim doğduğumuz dünyada bir anlam, mana, değer, inanç vardı. Bizde eğitim haydan huy'a yani dirilen nefese, yani insandan insanaydı. Şimdi çocuklarımızın elinde tablet, bilgisayarlar ve cep telefonlar var. Anne babanın yüzüne bile bakmıyor. Çocuklarımız sanal coğrafya tarafından, internet ve akıllı telefonlar tarafından adeta esir alındı. Bizim kültürümüz devam edecekse, bizim yer yüzündeki iddiamız devam edecekse, dünyaya nizam verme iddiası devam edecekse bizim kahramanlarımızı hatırlamamız lazım. Bizim Erol Olçok'un hikayesini unutmamamız lazım. Bizim Abdullah Tayyip Olçok'un o gece o genç yaşında, ‘Hadi baba çıkalım' diyen kalbindeki derdi davayı unutmamız gerekir. Ben hiçbir ailesi görmedim ki, o büyük onura layık olacak şekilde bir aile olmasın. Bütün şehit aileleri, metanetiyle, imanıyla, bu millete, bu devlete, bu bayrağa, bu ülkeye, bu vatana olan sadakatiyle vallahi nasip. Çünkü şahadet bir nasip işidir” dedi.

Dünyanın 15 Temmuzun ne anlama geldiğini anlamadığını söyleyen Ünal, şöyle devam etti:

"Şimdi bir Allah dostu demiş ki, ‘Binen bilir, bilmeyende bir avuç gavurga zannedermiş.' Şimdi Temmuzu bilen bilir. Ama maalesef dünya Temmuzun ne anlama geldiğini anlamadı. Çin'de bir genç, tankların önünde kollarını açıp durdu diye 20 yıl onunla ilgili film çektiler, hikaye anlattılar. Oysa bu millet 15 Temmuz'da kurşuna kafa attı, F-16'ya levye fırlattı, tankların altına yattı, çıplak elleriyle ülkesini, vatanını kurtardı. Bunları yaşatmalıyız ki, çocuklarımızın kalbinde vatan sevgisi, bağımsızlık aşkı filizlensin.”

"100 senede yapılamayanı 4,5 senede yaptık"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek ise "17 derslik bir okul burası. 500'ün üzerinde öğrencimiz burada okuyacak inşallah. Arkasında yine orta okullarımız da olduğu gibi 80 kişilik yurdumuz var. 15 Temmuz'da hain kalkışma sırasında ülkedeki en önce gelen şehitlerden oldu. Hem de ciğerpare oğluyla beraber. Değerli kardeşlerim bu nedenle okutacağız. Okutacağız ki, burada yetişen çocuklarımız bu ülkeyi bizden daha iyi yönetsin. Daha iyi noktalara taşısın. 100 senede yapılamayanı 4,5 senede yaptık. Yapacağız da. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, bu millete hizmet için geldik” diye konuştu.

15 Temmuz Şehidi Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok'da "Bu teşekkürü Olçok ailesi adına yapıyorum. Erol ağabeyim imam hatip mezunuydu. O yüzden ayrı bir önemi var. Burada okuyacak yavrularımız inşallah güzel eğitim alırlar. Güzel bir gelecekleri olur. Bütün sorunları eğitimle çözebiliriz. Her şey güzel olsun diyorum. Beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Mahir Ünal ve beraberindekiler Kale Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesinin açılış kurdelesini kesti.

Açılışın ardından protokol üyeleri ve öğrenciler, yeni okul binalarını gezdi.