Kalınkütük: "Kahramanmaraş'ta kaçak avcılık, her geçen gün azalıyor"

Elbistan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ve Elbistan Dulkadiroğlu Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği işbirliği ile düzenlenen avcı eğitim kursu devam ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürü Hacı Kalınkütük, Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Faruk Doğan ve öğreticiler, eğitimleri devam eden kursiyerlerle bir araya geldi.

Kurs hakkında bilgi veren Elbistan Dulkadiroğlu Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Ali Haydar Doğan, kursiyerlere 32 saatlik bir eğitim verildiğini söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürü Hacı Kalınkütük ise avcı eğitim kurslarının önemine değindi.

Kalınkütük, “Halk Eğitimi Merkezi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve avcı derneği ile müşterek olarak avcılık yapmak isteyen vatandaşlarımızı önce bir kursa tabii tutuyoruz. 32 saatlik eğitimin ardından kurs bitirme belgelerini alıyorlar. Daha sonra bu belgesini alan vatandaşlarımız, av yapmak isterlerse müracaatları sonucunda avcılık sertifikası düzenleniyor. Bu sertifika ile beraber av yapabiliyorlar. Bu kursların önemi büyük. Biz, bu kurslardaki 32 saatlik eğitim boyunca gerek kara avcılığı mevzuatı gerekse de çevre ile ilgili bilinç oluşturacak dersler veriyoruz. Avlanma belgesini alan bir avcı, doğadaki ekolojik dengenin bozulabileceğini, doğal kaynakların sınırsız olmadığını bilerek bu avcılığı bilinçli olarak yapıyor. Malum avcılık, ata sporumuz. Eskiden beri gelen bir geleneğimiz. Avcılığın da bir şekilde ayakta kalabilmesi için, kanunlarımız kapsamında yapılıyor. Kurum olarak biz de avcıların doğaya zarar vermemesi için, bunun belli bir disiplin altında, ciddi ve katı kurallarla birlikte yapılması için avcılarımıza eğitim veriyoruz” dedi.

İl genelindeki kaçak av denetimlerine ilişkin de bilgi aktaran Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürü Hacı Kalınkütük, “İl genelinde kaçak avcılık, her geçen gün azalıyor. Bunda, yaptığımız av koruma kontrolleri ve halkın bilinçlenmesinin etkisi büyük. Halkımız bu konuda artık çok duyarlı. Kahramanmaraş genelinde yılda 25'in üzerinde eğitim veriyoruz. Bu kurslara da ortalama 20 civarında vatandaşımız katılıyor. Bu kurslara katılan kişilerin hepsi av yapmasa bile bunlar bir doğa bekçisi oluyor. Gerek bize, gerekse de kolluk kuvvetlerine ihbar yaparak av koruma ile ilgili yardımcı oluyorlar. Her yıl 200'e yakın kaçak avcı yakalanıyor. Cezalarımız çok ağır. Bunlara gerekli işlemler yapılıyor. Sevindirici olan ise yasadışı avcılığın her geçen gün azaldığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.