Kamyon kanalizasyon çukuruna düştü

Merkez Osmangazi Mahallesi İbrahim Tevfik Kutlar Caddesi’nde yapılan kanalizasyon çalışması sırasında iş makinesinin hafriyat yüklediği kamyon açılan çukura düştü. Düşme anında araç sürücünün kamyonda olmaması ve çevrede alınan güvenlik önlemleri olası bir yaralanmanın önüne geçti.

Yüklemenin bittiği anda olayın yaşandığını belirten kamyon sürücüsü Adem Durmuş, “Kanalizasyon çalışması yaptığımız anda kamyon kazdığımız çukura düştü. İçinde değildim. Makine yüklemeyi yaptı kenara çekildi, gideceğimiz anda araca binmeden yol çöktü” dedi.

Kanalizasyon çukuruna düşen kamyon, vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.